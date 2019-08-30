Минтранс хочет запретить обгоны и перестроения автомобилей на дорогах

Запретить обгоны и перестроения на узких трассах предложил Минтранс. Такие инициативы содержатся в методических рекомендациях ведомства для владельцев автодорог.
В документе говорится об «участках дорог и улиц с высоким риском ДТП». К ним предлагается отнести прямые двухполосные трассы шириной меньше семи метров, а также 500-700-метровые подходы к ним, независимо от ширины этих участков. Для снижения аварийности на них рекомендовали запретить обгон, установив соответствующие знаки, пишет «
К высокорискованным Минтранс еще относит подъемы, спуски и кривые участки дорог с ограниченной видимостью, а также перекрестки, автобусные остановки и пешеходные переходы. «Зебры» предлагается оборудовать светофорами с кнопкой и видеокамерами фиксации нарушений. Перед перекрестками рекомендуют делать стоп-линии и шумовую разметку.
Документ также предлагает использовать на дорогах видеокамеры, которые могут фиксировать до 15 видов нарушений, включая дневную без включенного ближнего света фар и повороты в запрещенных местах.