29 августа 2019

Минтранс хочет запретить обгоны и перестроения автомобилей на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, дорога, трасса, ткад
Прямые участки трасс отнесли к дорогам с высоким риском ДТПФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Запретить обгоны и перестроения на узких трассах предложил Минтранс. Такие инициативы содержатся в методических рекомендациях ведомства для владельцев автодорог.

В документе говорится об «участках дорог и улиц с высоким риском ДТП». К ним предлагается отнести прямые двухполосные трассы шириной меньше семи метров, а также 500-700-метровые подходы к ним, независимо от ширины этих участков. Для снижения аварийности на них рекомендовали запретить обгон, установив соответствующие знаки, пишет «Коммерсант».

К высокорискованным Минтранс еще относит подъемы, спуски и кривые участки дорог с ограниченной видимостью, а также перекрестки, автобусные остановки и пешеходные переходы. «Зебры» предлагается оборудовать светофорами с кнопкой и видеокамерами фиксации нарушений. Перед перекрестками рекомендуют делать стоп-линии и шумовую разметку.

Документ также предлагает использовать на дорогах видеокамеры, которые могут фиксировать до 15 видов нарушений, включая дневную без включенного ближнего света фар и повороты в запрещенных местах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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