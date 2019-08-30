Бизнес могут освободить от штрафов за первое нарушения

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Заседание Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, 14 октября 2014 года. Ханты-Мансийск, рука, подписание, палец, указание, соглашение
Предложение министра касается всех проверяющих органовФото: Евгений Листюк © URA.RU

Бизнесменов могут освободить от штрафов за нарушение, совершенное впервые. С таким предложением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по малому бизнесу.

Министр предложил проверяющим органам работать по принципу предупреждения, сообщает РИА «Новости». «Первый раз вышел контрольный орган, нашел нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства… в случае, если это нарушение устранено — можно ограничиться предупреждением и не взимать какие-то штрафы», — пояснил Силуанов.

Предложение отказаться от штрафов за первое нарушение касается не только налоговой инспекции, но и остальных проверяющих органов, добавил Антон Силуанов.

На встрече с министром предприниматели пожаловались, что им приходится выплачивать максимальные штрафы. По словам министра, необходимо найти золотую середину в сумме штрафов, так как некоторые из них совсем незначительные, а какие-то доходят до миллиона.

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