Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Павел Малков.
«Сбиты восемь БПЛА», — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента не было зафиксировано каких-либо пострадавших среди местного населения. Также было отмечено отсутствие повреждений жилого фонда и критической инфраструктуры.
По уточненной информации, обломки сбитых беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий. В настоящее время сообщается, что специалисты уже работают на месте для ликвидации последствий происшествия.
