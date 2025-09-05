Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область

Малков: над территорией региона было уничтожено восемь БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Рязанской области отбили атаку БПЛА
В Рязанской области отбили атаку БПЛА Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Павел Малков.

«Сбиты восемь БПЛА», — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента не было зафиксировано каких-либо пострадавших среди местного населения. Также было отмечено отсутствие повреждений жилого фонда и критической инфраструктуры.

По уточненной информации, обломки сбитых беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий. В настоящее время сообщается, что специалисты уже работают на месте для ликвидации последствий происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Павел Малков. «Сбиты восемь БПЛА», — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента не было зафиксировано каких-либо пострадавших среди местного населения. Также было отмечено отсутствие повреждений жилого фонда и критической инфраструктуры. По уточненной информации, обломки сбитых беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий. В настоящее время сообщается, что специалисты уже работают на месте для ликвидации последствий происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...