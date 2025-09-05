Принцип неделимости безопасности — главное требование главы государства Владимира Путина к Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой страны. Неделимость безопасности — это тезис, который продвигает российская сторона и который неоднократно повторял наш президент», — заявил официальный представитель Кремля на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Цитата по РИА «Новости».
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради мира и процветания.
Ранее глава РФ заявил, что Россия не допустит пренебрежения своими интересами. На пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин сказал, что те, кто проигнорировал интересы страны в сфере безопасности виноваты в начале конфликта на Украине. Он также отметил, что все попытки Москвы решить украинский вопрос мирным путем были пущены под откос, передает RT.
