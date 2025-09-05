Песков раскрыл главное требование Путина к Киеву

Песков: позиция Путина и РФ в принципе неделимости безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков напомнил о позиции Кремля по украинскому кризису
Песков напомнил о позиции Кремля по украинскому кризису Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Принцип неделимости безопасности — главное требование главы государства Владимира Путина к Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой страны. Неделимость безопасности — это тезис, который продвигает российская сторона и который неоднократно повторял наш президент», — заявил официальный представитель Кремля на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Цитата по РИА «Новости».

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради мира и процветания.

Ранее глава РФ заявил, что Россия не допустит пренебрежения своими интересами. На пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин сказал, что те, кто проигнорировал интересы страны в сфере безопасности виноваты в начале конфликта на Украине. Он также отметил, что все попытки Москвы решить украинский вопрос мирным путем были пущены под откос, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Принцип неделимости безопасности — главное требование главы государства Владимира Путина к Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  «Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой страны. Неделимость безопасности — это тезис, который продвигает российская сторона и который неоднократно повторял наш президент», — заявил официальный представитель Кремля на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Цитата по РИА «Новости». Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради мира и процветания. Ранее глава РФ заявил, что Россия не допустит пренебрежения своими интересами. На пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин сказал, что те, кто проигнорировал интересы страны в сфере безопасности виноваты в начале конфликта на Украине. Он также отметил, что все попытки Москвы решить украинский вопрос мирным путем были пущены под откос, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...