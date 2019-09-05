04 сентября 2019

В США раскрыли сроки развертывания запрещенных ракет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Новые гиперзвуковые и высокоточные ракеты США развернут в течение нескольких летФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Развертывание высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), ранее подпадавших под действие договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может быть выполнено в начале следующего десятилетия. Об этом заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.

Это же касается «гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой», сообщает RT. «Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов, — заявил министр. — Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов».

Высокоточные ракеты, по словам Маккарти, могут быть перепрограммированы. Тогда они, как утверждают разработчики, по своей дальности будут выходить за рамки ДРСМД, уточняет «Ридус».

Ранее сообщалось об испытании США крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), денонсированном в этом году. Президент Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить ответ на американские испытания.

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