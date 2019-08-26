Кремль заявил о подготовке ответа на испытания ракеты в США

Минобороны РФ приступило к выполнению поручения президента России Владимира Путина о подготовке ответа на испытание США новой крылатой ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Что касается ответа — нет никаких сомнений, что он будет дан», — сказал Песков. Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что будут предприняты все меры по обеспечению безопасности России.
Ранее стало известно об испытании США крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сообщили в Совете Федерации и Госдуме РФ, данное действие свидетельствует о том, что Вашингтон заранее готовился выйти из соглашения. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности.