Кремль заявил о подготовке ответа на испытания ракеты в США

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что ответ на испытание США новой ракеты будет данФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минобороны РФ приступило к выполнению поручения президента России Владимира Путина о подготовке ответа на испытание США новой крылатой ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Что касается ответа — нет никаких сомнений, что он будет дан», — сказал Песков. Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что будут предприняты все меры по обеспечению безопасности России.

Ранее стало известно об испытании США крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сообщили в Совете Федерации и Госдуме РФ, данное действие свидетельствует о том, что Вашингтон заранее готовился выйти из соглашения. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

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