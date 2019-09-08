Премьера Великобритании назвали Борисом Ельциным

Оговорку премьер-министр Израиля назвал шуткой Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил ошибку в фамилии своего британского коллеги Бориса Джонсона. Во время выступления на заседании правительства Нетаньяху назвал его по ошибке Ельциным.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — передает слова Нетаньяху РИА «Новости». Присутствующие тут же поправили его. На что глава израильского правительства улыбнулся и заявил, что просто проверял, слушают ли его.

Уралец Борис Ельцин был первым президентом России с 1991 по 1999 год. Умер политический деятель в 2007 году.