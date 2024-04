Песков назвал материал о непричастности Путина к смерти Навального* слабым: главные заявления

Песков заявил, что рассуждения разведки США о смерти Навального* пустые

В Кремле заявили, что материал The Wall Street Journal о непричастности президента РФ Владимира Путина к смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Также Москва выступает за продолжение контактов Армении и Азербайджана. Эти и другие заявления пресс-секретаря Дмитрий Пескова — в материале URA.RU. Оценка статьи WSJ Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорится, что Путин не убивал Навального. Авторы материала ссылались на американскую разведку, которая придерживается именно этой версии. При этом Песков назвал материал слабым и не самого лучшего качества, сославшись на пустые рассуждения. О чем был материал Журналисты The Wall Street Journal писали, что «Путин не отдавал приказ на убийство Алексея Навального». В своей статье они ссылались на данные ЦРУ. Поддержка сотрудничества Баку и Еревана В ходе общения с журналистами пресс-атташе заявил, что Москва поддерживает продолжение контактов Баку и Еревана. По его словам, это необходимо для общей разрядки и решения спорных вопросов. Кремль о планах ЕС ввести санкции в отношении российского СПГ Комментируя слухи о новых антироссийских ограничениях, представитель Кремля заявил, что какие-либо виртуальные обсуждения этого вопроса неуместны. По его словам, необходимо разобраться, какие санкции будут разработаны. Пресс-секретарь уточнил, что Россию пытаются вытеснить с энергетического рынка. Тем не менее, страна продолжит искать способы преодоления трудностей из-за санкций Запада. Песков о материале Die Welt о соглашении России и Украины Газета Die Welt опубликовала материал, в котором говорится, что Украина могла согласиться на стамбульский договор, однако тогдашний премьер Британии Борис Джонсон помешал этому случиться. Песков подчеркнул, что все знают, данный документ был, а также всем известно, что помешало проведению перемирия. Песков заявил о новых пунктах в мирном договоре с Киевом По словам, пресс-секретаря, позиция России, касаемо конфликта, последовательна и не нуждается в новых пунктах договора. В это же время Киев не стремится к дипломатии и мирному решению. Китай — мощное государство Песков назвал КНР мощным суверенным государством, которое способно отстаивать свои интересы. Также он заявил, что Китай — близкий партнер России. Также пресс-атташе заявил, что Москва будет развивать сотрудничество с Пекином. В Кремле оценили деятельность доктора Рошаля Кремль присоединился к Путину в поздравлении доктора Леонида Рошаля с 91-м днем рождения. Песков отметил вклад врача в развитие медицины и ее отношение к ней со стороны общества. Работа по обмену заблокированных активов РФ Песков заявил, что Россия продолжит работу по обмену замороженными активами россиян со странами Европы. Так представитель Кремля прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен. *Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

