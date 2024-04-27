В Верхней Пышме пропал 11-летний мальчик, нуждающийся в медицинской помощи

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 11-летний Никита Северюгин. Местоположение мальчика, нуждающегося в помощи медиков, неизвестно с утра 27 апреля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Прорыв».
«Пропал ребенок! Никита Северюгин, 11 лет. Дата пропажи: 27.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма. Нуждается в медицинской помощи!» — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте».
Рост мальчика 130 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы. На момент пропажи был одет в синюю куртку, черную кепку и черные брюки с широкой голубой полоской.
Поиском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-то о местоположении мальчика, просят сообщить по телефону +7 343 685-36-92 или 112, 102. Также можно сообщить о пропавшем инфоргу по номеру 8 900 214-70-26 (Евгений).
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