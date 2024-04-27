27 апреля 2024

В Верхней Пышме пропал 11-летний мальчик, нуждающийся в медицинской помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисками пропавшего занимается полиция и волонтеры (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 11-летний Никита Северюгин. Местоположение мальчика, нуждающегося в помощи медиков, неизвестно с утра 27 апреля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Прорыв».

«Пропал ребенок! Никита Северюгин, 11 лет. Дата пропажи: 27.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма. Нуждается в медицинской помощи!» — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте».

Рост мальчика 130 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы. На момент пропажи был одет в синюю куртку, черную кепку и черные брюки с широкой голубой полоской.

Поиском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-то о местоположении мальчика, просят сообщить по телефону +7 343 685-36-92 или 112, 102. Также можно сообщить о пропавшем инфоргу по номеру 8 900 214-70-26 (Евгений).

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В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 11-летний Никита Северюгин. Местоположение мальчика, нуждающегося в помощи медиков, неизвестно с утра 27 апреля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Прорыв». «Пропал ребенок! Никита Северюгин, 11 лет. Дата пропажи: 27.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма. Нуждается в медицинской помощи!» — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте». Рост мальчика 130 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы. На момент пропажи был одет в синюю куртку, черную кепку и черные брюки с широкой голубой полоской. Поиском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-то о местоположении мальчика, просят сообщить по телефону +7 343 685-36-92 или 112, 102. Также можно сообщить о пропавшем инфоргу по номеру 8 900 214-70-26 (Евгений).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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