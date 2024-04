Слуцкий: Welt вольно истолковал мирный проект договора между РФ и Украиной

27 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

СВО могло завершиться в 2022 году, отметил Леонид Слуцкий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкое издание Welt Am Sonnag достаточно вольно трактует и интерпретирует якобы имевшиеся «спорные моменты» в проекте мирного договора между Россией и Украиной. Об этом в беседе с URA.RU заявил член российской делегации на переговорах с Киевом, председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Немецкая газета Welt Am Sonnag раскрыла подробности проекта договора между Россией и Украиной, который был представлен в Стамбуле в 2022 году вскоре после начала СВО. Согласно ему, стороны конфликта пришли к соглашению к 15 апреля и смогли договориться по основным положениям документа, оставив открытыми лишь несколько пунктов. Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский должны были обсудить их в ходе встречи на высшем уровне. Как отмечает издание, «надежды на соглашение были велики, но решающий шаг так и не был сделан». «Комментировать сейчас положения тех стамбульских договоренностей некорректно и бессмысленно, поскольку Украина вышла из переговорного процесса под давлением своих англосаксонских кураторов. Глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия прямо указал, что Борис Джонсон, тогдашний премьер Великобритании, во время своего визита в Киев приказал режиму Зеленского „воевать дальше“. Замечу только, что в публикации немецкого издания Welt Am Sonnag достаточно вольные трактовки и интерпретации якобы имевшихся „спорных моментов“», — отметил Леонид Слуцкий. Новость по теме Минобороны: массовое убийство в Буче является постановкой ВСУ Член российской делегации на переговорах с Украиной подчеркнул, что конфликт мог быть завершен в 2022 году. «Мирный договор в марте 2022 года был фактически парафирован. Если бы не позиция коллективного Запада, под внешним управлением которого находится сегодняшняя Украина, конфликт был бы завершен еще в том же году, удалось бы избежать тысяч жертв среди военнослужащих и мирного населения, а также сохранить инфраструктуру. Но Россию обманули. На жест доброй воли в развитие договоренностей по отводу войск с киевского и черниговского направлений киевский режим режиссировал провокационную постановку в Буче, а западные лидеры общим хором стали заявлять о том, что „Россия должна быть побеждена на поле боя“. Всем этим планам суждено было потерпеть сокрушительный крах. Сегодня киевская хунта находится на грани своего военного и политического поражения, несмотря на якобы разморозку американской военной помощи», — заявил Слуцкий. При этом председатель комитета Госдумы по международным делам добавил, что новые переговоры с Киевом возможны только при условии новых границ РФ. «Россия никогда не оказывалась от мирного урегулирования. Стамбульский проект — это базис. Но перспективы оказались свернуты по вине Зеленского, который сам себе запретил вести переговоры. Для возобновления процесса украинская сторона — а мы понимаем, еще раз подчеркну, что это режим внешнего управления — должна пересмотреть свою позицию. Сегодня требуется также учитывать сложившиеся реалии, в том числе по вхождению в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья, а также ситуацию на поле боя. Россия продолжает специальную военную операцию, цели которой по денацификации и демилитаризации Украины не изменились», — подытожил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкое издание Welt Am Sonnag достаточно вольно трактует и интерпретирует якобы имевшиеся «спорные моменты» в проекте мирного договора между Россией и Украиной. Об этом в беседе с URA.RU заявил член российской делегации на переговорах с Киевом, председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Немецкая газета Welt Am Sonnag раскрыла подробности проекта договора между Россией и Украиной, который был представлен в Стамбуле в 2022 году вскоре после начала СВО. Согласно ему, стороны конфликта пришли к соглашению к 15 апреля и смогли договориться по основным положениям документа, оставив открытыми лишь несколько пунктов. Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский должны были обсудить их в ходе встречи на высшем уровне. Как отмечает издание, «надежды на соглашение были велики, но решающий шаг так и не был сделан». «Комментировать сейчас положения тех стамбульских договоренностей некорректно и бессмысленно, поскольку Украина вышла из переговорного процесса под давлением своих англосаксонских кураторов. Глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия прямо указал, что Борис Джонсон, тогдашний премьер Великобритании, во время своего визита в Киев приказал режиму Зеленского „воевать дальше“. Замечу только, что в публикации немецкого издания Welt Am Sonnag достаточно вольные трактовки и интерпретации якобы имевшихся „спорных моментов“», — отметил Леонид Слуцкий. Член российской делегации на переговорах с Украиной подчеркнул, что конфликт мог быть завершен в 2022 году. «Мирный договор в марте 2022 года был фактически парафирован. Если бы не позиция коллективного Запада, под внешним управлением которого находится сегодняшняя Украина, конфликт был бы завершен еще в том же году, удалось бы избежать тысяч жертв среди военнослужащих и мирного населения, а также сохранить инфраструктуру. Но Россию обманули. На жест доброй воли в развитие договоренностей по отводу войск с киевского и черниговского направлений киевский режим режиссировал провокационную постановку в Буче, а западные лидеры общим хором стали заявлять о том, что „Россия должна быть побеждена на поле боя“. Всем этим планам суждено было потерпеть сокрушительный крах. Сегодня киевская хунта находится на грани своего военного и политического поражения, несмотря на якобы разморозку американской военной помощи», — заявил Слуцкий. При этом председатель комитета Госдумы по международным делам добавил, что новые переговоры с Киевом возможны только при условии новых границ РФ. «Россия никогда не оказывалась от мирного урегулирования. Стамбульский проект — это базис. Но перспективы оказались свернуты по вине Зеленского, который сам себе запретил вести переговоры. Для возобновления процесса украинская сторона — а мы понимаем, еще раз подчеркну, что это режим внешнего управления — должна пересмотреть свою позицию. Сегодня требуется также учитывать сложившиеся реалии, в том числе по вхождению в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья, а также ситуацию на поле боя. Россия продолжает специальную военную операцию, цели которой по денацификации и демилитаризации Украины не изменились», — подытожил он.