Бывшего соперника челябинского губернатора ждут в суде

Алексей Севастьянов предстанет перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Центральный районный суд Челябинска 10 сентября возобновляет процесс по уголовному делу бывшего уполномоченного по правам человека в регионе, экс-кандидата в губернаторы Алексея Севастьянова, обвиняемого в покушении на мошенничество. Как заявил «URA.RU» Севастьянов, он не считает себя виновным в совершении преступления.

По версии следствия, Севастьянов пытался обманным путем, через подложные документы, получить субсидию в три миллиона рублей на развитие фермерского хозяйства.

«10 сентября в суде должен состояться допрос потерпевшего. Но пока не установлен потерпевший. Сначала это были федеральный и областной бюджеты, потом оставили только областной, — рассказал бывший омбудсмен „URA.RU“. — Но для регионального бюджета в субсидии только 10%. После того, как установят потерпевшую сторону, будет допрос по двум вопросам: „Законно ли я получал грант?“ и „Мог бы без ущерба для государства получить его?“ Я считаю, что подал заявку в соответствие со всеми критериями».

Накануне передачи материалов уголовного дела в суд Севастьянов заявился на выборы губернатора от партии «Гражданская сила». Выборы выиграл врио главы региона Алексей Текслер, а экс-омбудсмен занял последнее место с результатом в 3,2%.