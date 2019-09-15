В Германии допустили закупку газа с Ямала

В Германии считают, что американского газа может быть недостаточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд считает, что его страна нуждается в российском газе. Кроме того, немецкий политик заявил, что в случае холодных зим в Европе и США можно заказать газ с Ямала.

«Если в Германии станет холодно, нам срочно понадобится российский газ из трубопровода „Северный поток“, поскольку возобновляемые источники энергии, особенно зимой, приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении. Еще есть СПГ с Ямала, который мы могли бы тогда заказать, если холод внезапно обрушится на Северную Америку и Центральную Европу одновременно», — заявил Шлунд РИА «Новости».

Своим мнением относительно газовой ситуации Шлунд поделился после того, как суд Евросоюза отменил решение, которое расширяло доступ «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Этот трубопровод соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, благодаря чему он поступает в Германию.

Если бы решение не было отменено, российская компания смогла бы транспортировать в Европу не 12,8 млрд кубов газа в год, как сейчас, а на 10,2 млрд больше. Как считает Шлунд, решение, которое принял суд ЕС носит политические мотивы. Такими методами РФ пытаются вытеснить с газового рынка, дискредитировав как поставщика «голубого топлива».

В «Газпроме» и российском правительстве сейчас разрабатывают ответ на решение суда. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак не исключает, что вердикт будет обжалован.