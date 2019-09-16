Губернатор Комарова готовится к поездке в Екатеринбург на важный разговор с Цукановым

Губернатор Югры Наталья Комарова готовится к рабочей поездке в Екатеринбург, где примет участие в заседании совета при полпреде в УрФО Николае Цуканове. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.
«17 сентября губернатор Наталья Комарова представит доклад о реализации в Югре федеральных проектов — по экспорту продукции АПК, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации», — сообщили в депсвязей. Также глава региона примет участие в мероприятиях IX межрегиональной агропромышленной выставки УрФО.
В конце рабочей недели, 20 сентября, в графике Натальи Комаровой запланирована встреча с вновь избранными главами поселений. Выборы главы состоялись в шести поселках ХМАО — Белый Яр, Коммунистический, Болчары, Ларьяк, Нижнесортымский, Сергино.