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Губернатор Комарова готовится к поездке в Екатеринбург на важный разговор с Цукановым

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, комарова наталья
Комарова представит доклад о реализации в Югре федеральных проектовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова готовится к рабочей поездке в Екатеринбург, где примет участие в заседании совета при полпреде в УрФО Николае Цуканове. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

«17 сентября губернатор Наталья Комарова представит доклад о реализации в Югре федеральных проектов — по экспорту продукции АПК, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации», — сообщили в депсвязей. Также глава региона примет участие в мероприятиях IX межрегиональной агропромышленной выставки УрФО.

В конце рабочей недели, 20 сентября, в графике Натальи Комаровой запланирована встреча с вновь избранными главами поселений. Выборы главы состоялись в шести поселках ХМАО — Белый Яр, Коммунистический, Болчары, Ларьяк, Нижнесортымский, Сергино.

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