Представитель президента возмутился, что Польша и Прибалтика говорят об оккупации СССР

Советский Союз не оккупировал территорию Польши и Прибалтики, потому что местному населению предоставлялось гражданство СССР и права наравне с остальными жителями. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, возглавляющий попечительский совет Российского военно-исторического общества.
«Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и [части] Польши становилось гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту — политическую и творческую. Разве бывает такая оккупация?» — приводит слова Иванова «Интерфакс».
Также, выступая на конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии», Иванов призвал сравнить «оккупацию» СССР Прибалтики с тем, как обстояли дела в колониях фашистской Германии, Франции и Великобритании. Вместе с тем, Иванов признал, что в Прибалтике «были репрессии». «Равно как и на других частях Советского Союза», — подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна не входила в Советский Союз — она была «оккупирована» им. «Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения», — написал дипломат на странице в Twitter.