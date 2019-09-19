Экс-глава наркоконтроля Прикамья получил новую должность

Бывший начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю Александр Малиновский стал мировым судьей, сообщает корреспондент «URA.RU». Кандидатуру Малиновского единогласно одобрили депутаты краевого парламента.
«Назначить на должность мирового судьи на трехлетний срок по судебному участку N1 Ординского судебного района Пермского края Малиновского Александра Ивановича», — сказано в постановлении Законодательного собрания Пермского края. «За» проголосовали 44 присутствующих депутата.
Малиновский был начальником УФСКН по Пермскому краю до 2016 года. После ликвидации структуры и присоединения ее к МВД возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. В конце 2018 года ушел на пенсию.