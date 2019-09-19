18 сентября 2019
17 сентября 2019

В компании югорского олигарха пропали слитки золота на 150 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область. Верхняя Пышма. ОАО
Факт пропажи золота заинтересовал полициюФото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Югорская полиция проводит проверку по факту пропажи 60 килограммов золота и других драгоценных металлов на предприятии «Сосьвапромгеология» (ее конечным бенефициаром считается югорский предприниматель Андрей Копайгора). Об этом «URA.RU» рассказал источник в силовых структурах региона.

Инсайдер сообщил, что пропажа обнаружилась после того, как на предприятии началась процедура банкротства и конкурсный управляющий инициировал аудит имущества компании. «По документам, золото должно было находиться в банковском хранилище в виде слитков. Однако по факту его там не оказалось, что, естественно, вызвало много вопросов», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства. Он также добавил, что после случившегося материалы были отданы на изучение в правоохранительные органы. По предварительной оценке, ущерб от пропажи драгметаллов в денежном выражении может составить порядка 150 млн рублей.

Дозвониться до самого Копайгоры корреспонденту «URA.RU» не удалось. Конкурсный управляющий «Сосьвапромгеология» Владимир Бабенко воздержался от разговора на данную тему. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО также не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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