The Times: Россия получила компромат на британского принца, замешанного в секс-скандале

В британской разведке считают, что на принца Эндрю российские спецслужбы собирают компромат Фото: Википедия/Titanic Belfast

В британской разведке MI6 считают, что российские спецслужбы получили компромат на принца Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейн, который обвинялся в секс-торговле несовершеннолетними и покончил с собой с тюрьме. По данным The Times, компрометирующие сведения на члена королевской семьи мог предоставить экс-сотрудник полиции Флориды Джон Дуган, который имел доступ к расследованию дела в отношении Эпштейна, но в 2009 году перебрался в Россию.

Одна из жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в том, что занималась с ним сексом, впрочем как и с целым рядом влиятельных мужчин, пишет РБК со ссылкой на британские СМИ. Косвенным подтверждением стала фотография, на которой принц Эндрю держит за талию 17-летнюю Джуффре.

Дуган этим летом написал в Facebook, что информирован о первоначальном расследовании в отношении Эпштейна. Источники The Times считают, что экс-полицейского из-за этих сведений могли завербовать российские спецслужбы. «Его знание дела Эпштейна может представлять большой интерес для российской разведки», — рассказал собеседник издания.

Дуган и сам заявлял изданию, что информация об Эпштейне может быть «невероятно ценной» для любого разведывательного агентства и может дать «рычаги воздействия» на «таких парней, как принц Эндрю». При этом он опроверг информацию о том, что «находится под контролем русских».

Герцог Йоркский Эндрю является средним сыном королевы Елизаветы II. По официальному заявлению представителей королевской семьи, принц Эндрю отрицает, что у него был «какой-либо сексуальный контакт или отношения» с Джуффре.