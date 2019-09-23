Уральский муж Заворотнюк ищет возможность поговорить с актрисой

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф, проживающий в Магнитогорске, отправился в Москву, чтобы встретиться с бывшей супругой. Мужчина обеспокоен состоянием здоровья артистки, у которой, по информации СМИ, диагностирован рак головного мозга. О своем намерении поговорить с Заворотнюк уралец рассказал в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.
«[Я узнал о заболевании бывшей жены] из средств массовой информации. У меня отсутствует связь с ней все эти годы», — рассказал Шварцкопф. Он признался, что «недостаточно заботился» о возлюбленной, поэтому они прожили около полутора лет. Шварцкопф рассказал, что Заворотнюк мечтала о ребенке. Но после того, как Шварцкопф уехал в Таллин, он узнал, что артистка сделала аборт.
Сейчас экс-супруг Заворотнюк, который прежде был успешным бизнесменом, живет в маленькой квартире в Магнитогорске с дочерью от гражданского брака. Журналисты «URA.RU» пытались связаться с Шварцкопфом в социальных сетях, однако на момент публикации он не был в сети.
Анастасия Заворотнюк проходит лечение в частной московской клинике. Ранее сообщалось, что актриса находится в крайне тяжелом состоянии — впала в кому и не могла самостоятельно дышать. На прошлой неделе у актрисы появился шанс на выздоровление, передает «Утро.ру».