Парижские соглашения помогут заработать российским олигархам

Парижские соглашения не приведут к снижению выбросов в атмосферу в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парижские соглашения о сокращении выбросов в атмосферу, к которым намерена присоединиться Россия, помогут российским предпринимателям оказывать влияние на формирование требований к крупным энергетическим компаниям. Об этом разговоре с «URA.RU» заявил руководитель энергетической программы «Гринпис» Владимир Чупров.

Он отметил, что фактически присоединение России к соглашениям Москву ни к чему не обяжет: РФ уже перевыполнила показатели по снижению выбросов, прописанные в декларациях. «Соглашения важны с другой точки зрения: как Россия будет выглядеть в глазах мирового сообщества, иностранных инвесторов. <…> Российская палата промышленников и предпринимателей не просто так в начале года поддержала Парижское соглашение», — уверен Чупров.

По его словам, в Парижском соглашении есть периоды, когда страны должны ужесточать к себе требования по выбросам. «И вот вопрос, можно ужесточение сделать очень сильными, а можно — на сотые доли процента. Дальше уже начинаются детали, от которых может зависеть состояние наших олигархов», — заключил Чупров.

Ранее стало известно, что Россия намерена официально присоединиться к Парижскому соглашению по климату, напоминает RT. Предполагается, что это произойдет на Генассамблее ООН. Документ был принят в 2015 году, он определил мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Участники договора должны принять обязательства по снижению выбросов в атмосферу углекислого газа и техническому перевооружению.