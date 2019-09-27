Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

Количество мошенников, использующих схему подмены телефонного номера банка, резко увеличилось. Только за лето ЦБ выявил в отрасли 198 номеров, которые были подменены злоумышленникам.
«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров. Цифра 198 — это фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники», — рассказал газете «
Как заявляет эксперт, проблема коснулась многих банков. Сычев уточняет, что на сообщения ЦБ о мошеннических звонках не реагируют некоторые операторы связи, ссылаясь на то, что такая обязанность не предусмотрена законом. Так, Банк России за лето направил операторам более 2,5 тысяч жалоб на различные телефонные номера, но получил отказ более чем в двух тысячах случаев.
Как отмечает эксперт ЦБ, для решения проблемы необходимо создать актуальную базу номеров, к которой оператор связи начнет обращаться при каждом вызове за аутентификацией номера. Сычев отметил, что для реализации новых мер потребуется внести поправки в закон.