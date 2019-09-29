В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг свое же заявление о возобновлении пассажирских перевозок в Крым. Соответствующий пост Криклий опубликовал в своем профиле в Facebook.
«Повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине», — написал Криклий, отметив, что речь шла не о восстановлении перевозок в Крым, а о «создании человеческих условий для пассажиров», которые могли бы у контрольных пунктов въезда-выезда сесть в автобус «легального украинского перевозчика» и перемещаться по территории Украины.
При этом украинский министр инфраструктуры отметил, что, в связи с сообщениями СМИ о возобновлении перевозок, его уже записали в «сепаратисты», передает деловое издание «ВЗГЛЯД».
Ранее Владислав Криклий заявил, что официальные пассажирские перевозки в Крым планируются «обязательно».