01 октября 2019
30 сентября 2019

В Югре осужден правительственный чиновник за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, арест, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Уголовные дела против сотрудников департамента экономического развития ХМАО уже дошли до судаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд приговорил сотрудника департамента экономического развития ХМАО Ивана Мелекесцева к четырем годам лишения свободы за получение взятки. Об этом «URA.RU» сообщил источник в адвокатских кругах.

«Мелекесцев — один из взяткополучателей в громком коррупционном скандале в департаменте экономического развития ХМАО. Он ушел на досудебное заключение, поэтому ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы на три года условно», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что в судах уже начинают рассматриваться и другие эпизоды этого большого уголовного дела. Дозвониться до пресс-службы Ханты-Мансийского районного суда корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Департамент экономического развития Югры запомнился рядом громких коррупционных скандалов: семь сотрудников ведомства были арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий, а в также коррупционных преступлениях. По версии следствия, в период с 2010 по 2016 годы в обмен на денежные вознаграждения они незаконно выдавали лицензии на торговлю алкогольной продукцией и оборот черных и цветных металлов в регионе. В мае 2018 года Павел Сидоров был уволен губернатором ХМАО Натальей Комаровой с формулировкой «по собственному желанию». После отставки вице-губернатора в его ведомстве начались кадровые чистки, но расследование коррупционных скандалов продолжается. Последние уголовные дела были возбуждены весной 2019 года.

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