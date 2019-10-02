Коллеги поздравили ветерана Надежду Минову с юбилеем Фото: Валерий Горелых

Президент России Владимир Путин прислал поздравление с 95-летием ветерану Великой Отечественной войны екатеринбурженке Надежде Миновой. Поздравление женщине передали ее бывшие коллеги из медико-санитарной части ГУ МВД по Свердловской области.

«После войны до пенсии Надежда Алексеевна работал хирургической сестрой в медсанчасти МВД. Цветы и теплые слова от полицейских передали фронтовичке заместитель начальника медсанчасти ГУ МВД области полковник Марина Трофимова и председатель Совета ветеранов санчасти Майя Херхеулидзе. Также они передали юбиляру поздравление от президента нашей страны», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Надежда Минова родилась в 1924 году в селе Таборы Свердловской области. После гибели отца в 1942 году Минова пошла на фронт добровольцем. «Из-за нехватки веса и маленького роста (всего 148 см) ее не хотели брать, но Минова добилась отправки ее в школу снайперов», — говорит Валерий Горелых. На счету Миновой немало убитых фашистов, она участвовала и победила в нескольких снайперских дуэлях. Закончила войну Надежда Минова под Берлином. «Пуля вражеского снайпера попала ей в медаль на груди, отрикошетила в ухо. Очнувшись, несмотря на контузию, Надежда продолжила выслеживать своего противника и все-таки застрелила его», — рассказал Горелых.