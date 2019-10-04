«ЛУКОЙЛ» выступит на форуме в «морской локации»

«ЛУКОЙЛ» представит свои проекты на инженерном форуме Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Организации группы «ЛУКОЙЛ» представят свои проекты в павильоне в виде морской платформы на V юбилейном Пермском инженерно-промышленного форуме. Участники покажут наработки и достижения в области промышленной кооперации, бережливом производстве и цифровизации, рассказали в пресс-службе предприятия.

«На территории проведения форума построят двухэтажный павильон в виде морской платформы», — сообщила пресс-служба «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

17 октября перед участниками выступит представитель президента «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае Олег Третьяков. Он представит свой доклад о промышленной кооперации «ОДК-Авиадвигателя» и «Ростелекома». На следующий день запланировано выступление других участников организации.

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» напомнили, что организация регулярно выступает партнером региональных предприятий в вопросах промышленной кооперации. В министерстве промышленности Прикамья отметили, что только в 2018 году объем поставленной региональной продукции для нужд «ЛУКОЙЛа» составил 5,2 млрд рублей. Предполагается, что в будущем заказ будет постоянно увеличиваться.