«ЛУКОЙЛ» выступит на форуме в «морской локации»

Организации группы «ЛУКОЙЛ» представят свои проекты в павильоне в виде морской платформы на V юбилейном Пермском инженерно-промышленного форуме. Участники покажут наработки и достижения в области промышленной кооперации, бережливом производстве и цифровизации, рассказали в пресс-службе предприятия.
«На территории проведения форума построят двухэтажный павильон в виде морской платформы», — сообщила пресс-служба «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».
17 октября перед участниками выступит представитель президента «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае Олег Третьяков. Он представит свой доклад о промышленной кооперации «ОДК-Авиадвигателя» и «Ростелекома». На следующий день запланировано выступление других участников организации.
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» напомнили, что организация регулярно выступает партнером региональных предприятий в вопросах промышленной кооперации. В министерстве промышленности Прикамья отметили, что только в 2018 году объем поставленной региональной продукции для нужд «ЛУКОЙЛа» составил 5,2 млрд рублей. Предполагается, что в будущем заказ будет постоянно увеличиваться.
«ПИПФ-2019» пройдет 17—18 октября на территории завода имени Шпагина в Перми.