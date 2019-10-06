В РПЦ назвали язык, который нужно учить в первую очередь

Церковь считает, что современный русский язык — не настоящий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вместо английского языка детей нужно сначала обучить церковнославянскому. Такое мнение высказал глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

«Надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому, ведь мы от греков восприняли нашу веру, это тоже очень важно», — заявил он в эфире телекомпании «Союз» и добавил, что вместо этого современные родители учат ребенка английскому с раннего возраста. По словам Смирнова, из-за незнания церковнославянского дети ничего не понимают на богослужении.

Протоиерей не согласился с предложением перевести Церковь на современный язык. Настоящий язык как раз церковнославянский, а современный русский язык — нет, считает Смирнов.

Ранее протоиерей заявлял, что отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику поможет «удар по морде». По его словам, один из его подопечных уже пять лет не ругается после того, как Смирнов ударил его по лицу.