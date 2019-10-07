Губернатор Куйвашев задержится с возвращением из отпуска ради Путина и Универсиады

Евгений Куйвашев по дороге домой заедет в Нижний Новгород Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев будет отсутствовать в регионе на несколько дней больше, чем ожидалось. По данным «URA.RU», сразу после окончания своего отпуска, 10 октября, глава региона планирует оказаться в Нижнем Новгороде. Здесь в четверг и пятницу пройдет форум «Россия — спортивная держава».

«На полях форума запланировано подписание нескольких соглашений с крупными ФПГ, которые будут посвящены Универсиаде 2023», — уточнил собеседник в обладминистрации.

Помимо подписании соглашений, глава региона станет слушателем главной пленарной дискуссии форума, в которой может принять участие президент России Владимир Путин. Кроме главы государства спикерами форума будут вице-премьер РФ Ольга Голодец (она же — глава оргкомитета «Универсиады 2023»), советник президента Игорь Левитин и министр спорта РФ Павел Колобков.