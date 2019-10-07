Американцы придумали, как навредить России в Черном море

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Клипарт unsplash. Irina Rassvetnaja, отдых, туризм, крым, побережье, черное море, курорт, опуск
Запад решил стянуть ракеты к российским границамФото: Irina Rassvetnaja © URA.RU

Страны НАТО перекинут к берегам Румынии и Болгарии наступательные ракеты, сказано в аннотации стратегии по сдерживанию России в Черном море. Документ опубликован на сайте американского правительственного центра RAND Corporation.

«Развертывание передовых систем воздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским угрозам наступательных ракет <…> может усилить региональное сдерживание», — передает RNS. Среди планов значится расширение войск НАТО на восток, а также поддержка Украины и Грузии в развитии их национальных оборонительных возможностей.

Также Запад предлагает объединиться, чтобы противостоять «информационным операциям» России. Страны Евросоюза и США должны возобновить мирные переговоры и поддержать экономические проекты, направленные на развитие стран-партнеров, сказано в плане.

Ранее «URA.RU» писало, что Европа обвинила Россию в «терроризме». Инцидент произошел во время выступления главы делегации России Петра Толстого. Толстой подчеркнул, что случившееся иллюстрирует предрассудки европейцев по поводу России.

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