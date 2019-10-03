Европа обвинила Россию в «терроризме»

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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, портрет, толстой петр
Петр Толстой обратил внимание, что подобное происходит в «колыбели демократии»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестный обвинил Россию в терроризме во время выступления главы делегации РФ Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это произошло во время дебатов по поводу несанкционированных митингов в Москве

«Террористическое российское государство!» — приводит слова неизвестного РБК. «Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии», — подчеркнул Толстой. После этого председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье приказала охране вывести неизвестного активиста из зала заседания ассамблеи.

Толстой отметил, что случившиеся является хорошей иллюстрацией того, как в Европе распространяются различные клише в отношении России, передает телеканал 360. По его словам, на Западе пугают друг друга отсутствием демократии в РФ.

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