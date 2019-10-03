Европа обвинила Россию в «терроризме»

Петр Толстой обратил внимание, что подобное происходит в «колыбели демократии»
Неизвестный обвинил Россию в терроризме во время выступления главы делегации РФ Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это произошло во время дебатов по поводу несанкционированных митингов в Москве
«Террористическое российское государство!» — приводит слова неизвестного РБК. «Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии», — подчеркнул Толстой. После этого председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье приказала охране вывести неизвестного активиста из зала заседания ассамблеи.
Толстой отметил, что случившиеся является хорошей иллюстрацией того, как в Европе распространяются различные клише в отношении России, передает телеканал 360. По его словам, на Западе пугают друг друга отсутствием демократии в РФ.