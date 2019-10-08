Зоозащитники: ситуация с бездомными животными в Ханты-Мансийске критическая

Зоозащитники из Ханты-Мансийска видят решение проблемы бездомных животных в строительстве приюта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация с бездомными животными в Ханты-Мансийске критическая. Такое заявление сделали зоозащитники, они же обвинили городские власти в нарушении правил содержания животных. Видеообращение от общественной организации «Ковчег» появилось в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

«В городе сложилась критическая ситуация, связанная с бездомными животными. Однако власти не видят в этом проблему, ссылаясь на то, что в Ханты-Мансийске есть пункт передержки. Но он не отвечает всем правилам и нормам, а также законодательству РФ. Скажу только об одном: в 19 вольерах содержатся около 70 собак. А норма — две собаки в одном вольере», — заявила помощник руководителя общественной организации «Ковчег» Елена Савенко. Выход из ситуации зоозащитники видят в строительстве приюта для бездомных животных.

В мэрии Ханты-Мансийска оказались не согласны с оценкой общественных активистов. Там заявили, что пункт передержки приведен в соответствие всем требованиям. «Животных при регистрации осматривает ветеринар. Летом были установлены дополнительные вольеры. Так что во все нормативы пункт содержания собак укладывается», — заявили корреспонденту «URA.RU» в управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска. Там также отметили, что сейчас вместе с зоозащитниками идет работа по определению земельных участков, необходимых для строительства приюта для бездомных животных, а так же для организации их тренировочного процесса.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что, по оценкам экспертов, югорские города могут заполнить стаи бродячих собак из-за изменений законодательства, связанного с содержанием бездомных животных.