В Прикамье на фоне скандала в колонии сменили защитников прав осужденных

Состав комиссии, призванной защищать права осужденных, сменился на 60% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

Новый состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Прикамья обновился на 60%. При этом состав комиссии насчитывает теперь 18 членов, а не 20, как было ранее. Контролирующий соблюдение прав заключенных орган сформирован Общественной палатой России.

«Состав ОНК сменился более, чем на половину. В него, помимо прочих, вошли преподаватель ПГУ, оказывающая психологическую помощь осужденным Светлана Борисова, специалист по работе с несовершеннолетними и профилактике детских и подростковых суицидов Елена Гладилова, волонтер ОНК города Перми Влада Аскерова», — пояснил корреспонденту «URA.RU» председатель ОНК Георгий Ситников.

Изменения в составе Общественной наблюдательной комиссии Пермского края проходят на фоне громких скандалов в исправительной колонии №9 города Соликамска. В конце сентября стало известно о том, что в колонии избили и изнасиловали осужденного. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел. Очередной инцидент произошел в ИК-9 на днях. Один из осужденных, не выдержав издевательств в колонии, угрожал совершить самоубийство.

Общественные наблюдательные комиссии появились в России 11 лет назад. Идея их создания принадлежала тогдашнему президенту страны Дмитрию Медведеву.