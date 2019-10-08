07 октября 2019

В Прикамье на фоне скандала в колонии сменили защитников прав осужденных

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, подростки, зеки, дети, затылок, бритые, уголовники, зэк, детская колония, зэки
Состав комиссии, призванной защищать права осужденных, сменился на 60%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

Новый состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Прикамья обновился на 60%. При этом состав комиссии насчитывает теперь 18 членов, а не 20, как было ранее. Контролирующий соблюдение прав заключенных орган сформирован Общественной палатой России.

«Состав ОНК сменился более, чем на половину. В него, помимо прочих, вошли преподаватель ПГУ, оказывающая психологическую помощь осужденным Светлана Борисова, специалист по работе с несовершеннолетними и профилактике детских и подростковых суицидов Елена Гладилова, волонтер ОНК города Перми Влада Аскерова», — пояснил корреспонденту «URA.RU» председатель ОНК Георгий Ситников.

Изменения в составе Общественной наблюдательной комиссии Пермского края проходят на фоне громких скандалов в исправительной колонии №9 города Соликамска. В конце сентября стало известно о том, что в колонии избили и изнасиловали осужденного. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел. Очередной инцидент произошел в ИК-9 на днях. Один из осужденных, не выдержав издевательств в колонии, угрожал совершить самоубийство.

Общественные наблюдательные комиссии появились в России 11 лет назад. Идея их создания принадлежала тогдашнему президенту страны Дмитрию Медведеву.

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