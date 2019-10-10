Возраст самолета, севшего «на брюхо» в Кольцово, превысил полвека

При посадке Ан-12 откзаали шасси Фото: Соцсети

новость из сюжета Военный самолет экстренно сел в Кольцово

Военно-транспортный самолет Ан-12БК, совершивший аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, был изготовлен в 1968 году. По авиационным меркам, 51 год — это не критичный возраст для лайнера.

«Это не автомобиль, в авиации другие оценки возраста. Важнее возраста выработка ресурса. Это военный борт, а значит, летает нечасто и наверняка находится в хорошем летном состоянии. Известно, что в ВВС России, США и других стран мира до сих пор летают самолеты, изготовленные даже в 1950-е годы. Периодически они проходят модернизацию, а запас прочности у них огромный», — объяснил «URA.RU» эксперт в области авиации.

Известно, что севший в Кольцово самолет имеет двойную регистрацию, что бывает довольно редко. С номером RF-95428 он имеет государственную регистрацию (куда относятся самолеты МЧС, Минобороны, ФСБ, правительства), а под номером RA-11260 зарегистрирован в реестре гражданской авиации.

Ранее «URA.RU» сообщило, что Ан-12, прилетевший в Екатеринбург из Челябинска, совершил посадку «на брюхо». Шасси отказало во время посадки, поэтому экстренную посадку КВС не запрашивал. На борту находились 17 человек, но никто не пострадал. Работа аэропорта Кольцово парализована, задержаны дестяки рейсов. Расследованием обстоятельств случившегося занялась комиссия Центрального военного округа. Герой России летчик-испытатель Магомед Толбоев назвал пилотов Ан-12 героями.