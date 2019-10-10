В Кольцово из-за аварийной посадки Ан-12 задержаны десятки рейсов

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, самолет
Когда возобновятся полеты, пока не известноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Военный самолет экстренно сел в Кольцово

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 «на брюхо» задержаны все ближайшие рейсы на вылет. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

В качестве причины указан «регламент АП» (аварийная посадка). При этом на рейсы, вылет которых запланирован на 13.55 и позже, продолжается регистрация.

Получить оперативный комментарий аэропорта Кольцово о том, как долго продлится задержка, к моменту публикации новости не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщило, что Ан-12, прилетевший в Екатеринбург из Челябинска, сел «на брюхо» из-за отказа шасси. При этом экстренную посадку борт не запрашивал. По информации пресс-службы Центрального военного округа, пострадавших при инциденте нет.

Задержаны все ближайшие рейсы, которые должны вылетать из Кольцово
Скриншот: сайт аэропорта

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© Служба новостей «URA.RU»
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