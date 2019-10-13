Россия отказалась поддержать предложение США в Совбезе ООН по Сирии

В Совбезе ООН не пришли к единому мнению по военной операции Турции в Сирии Фото: Patrick Gruban/Wikipedia

новость из сюжета Война в Сирии

Представители России выступили против заявления США в Совбезе ООН по ситуации вокруг военной операции Турции в Сирии. Американская сторона призвала Анкару немедленно прекратить военные действия в соседнем государстве.

В заявлении США указано, что действия Турции являются вторжением, пишут РИА «Новости» со ссылкой на источник в международной организации. Он уточнил, что Россия не одобрила этот документ, так как он «не соответствует позиции Москвы». В МИД РФ ранее заявляли, что Россия не ставит под сомнение «объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений». Российские дипломаты указали, что правительства всех заинтересованных стран должны вести «результативный и взаимоуважительный диалог», чтобы обеспечить мир в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии несколько дней назад. Он отметил, что действие военных направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Однако решение лидера Турции вызвало недовольство США и Евросоюза, а также правительства Сирии.