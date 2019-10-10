09 октября 2019

Трамп пообещал уничтожить экономику Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, трамп дональд
Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными последствиями за войну в СирииФото: pixabay.com / Pixabay License
новость из сюжета
Война в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными последствиями, если та продолжить наступательную операцию в Сирии. С таким заявлением американский лидер выступил перед журналистами 9 октября.

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции. Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции», — приводит телеканал 360 слова Трампа, который также пообещал, что «разрушит» экономику Турции, если Анкара продолжит военные действия в Сирии.

Между тем, сенаторы США уже подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Турции. Документ предлагает заморозить активы турецкого лидера и первых лиц государства, ограничить им выдачу виз в США, а также наложить ограничения в энергетическом и военном секторах, в том числе за покупку Анкарой у России ракетных систем С-400.

В среду, как напоминает RT, Министерство национальной обороны Турции объявило о начале наземной операции в Сирии. Войска уже пересекли границу и ведут боевые действия. Известно о 11 жертвах.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...