Стало известно о лишении вора Гули криминального статуса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Страница Надира Салифова (вор Гули) в Instagram. Екатеринбург, гули лоту, салифов надир
Гули лишили статуса в начале 2000-хФото: Страница Назира Салифова в Instagram @lotu_quli_bakinski
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Вора в законе Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули, на время лишали статуса. Это произошло после попыток другого криминального авторитета Икмета Мухтарова (Хикмет) дискредитировать его.

«Хикмет при каждой встрече с законниками утверждал, что Лоту Гули не соблюдает понятия, а попирает их. В итоге авторитет добился того, что на воровской сходке 2005 года статус Салифова как вора в законе был приостановлен», — передает портал «Криминальный мир».

По данным портала, Хикмет захватил подконтрольные партнерам Салифова коммерческие точки, которые находились в Москве, после чего Гули потерял часть прибыли. Причем ранее воры в законе являлись друзьями. Но после между ними произошла ссора, завершившаяся дракой, и отношения были разорваны. По одной из версий, Хикмет обвинил Гули в ведении образа жизни, «далекого от понятий криминальных авторитетов».

В 2017 году Надир Салифов, отбывавший наказание в тюрьмах Азербайджана, вышел на свободу и осел в Турции. Гули имеет бизнес в разных сферах по всей стране, в том числе на Урале.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...