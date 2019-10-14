Стало известно о лишении вора Гули криминального статуса

Гули лишили статуса в начале 2000-х Фото: Страница Назира Салифова в Instagram @lotu_quli_bakinski

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вора в законе Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули, на время лишали статуса. Это произошло после попыток другого криминального авторитета Икмета Мухтарова (Хикмет) дискредитировать его.

«Хикмет при каждой встрече с законниками утверждал, что Лоту Гули не соблюдает понятия, а попирает их. В итоге авторитет добился того, что на воровской сходке 2005 года статус Салифова как вора в законе был приостановлен», — передает портал «Криминальный мир».

По данным портала, Хикмет захватил подконтрольные партнерам Салифова коммерческие точки, которые находились в Москве, после чего Гули потерял часть прибыли. Причем ранее воры в законе являлись друзьями. Но после между ними произошла ссора, завершившаяся дракой, и отношения были разорваны. По одной из версий, Хикмет обвинил Гули в ведении образа жизни, «далекого от понятий криминальных авторитетов».

В 2017 году Надир Салифов, отбывавший наказание в тюрьмах Азербайджана, вышел на свободу и осел в Турции. Гули имеет бизнес в разных сферах по всей стране, в том числе на Урале.