16 декабря 2019
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Депутаты разнесли работу пермской мэрии и главы города. «Блестяще виртуально управляете». ВИДЕО

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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , агеев виктор, самойлов дмитрий
Работу вице-мэра Виктора Агеева (слева) и мэра Перми Дмитрия Самойлова (справа) раскритиковали депутаты городской думыФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты гордумы уличили мэра Перми Дмитрия Самойлова в обмане, а доклад о достижениях в муниципально-частном партнерстве назвали очковтирательством. Об этом они заявили 17 декабря во время пленарного заседания городской думы.

«Виртуально у нас очень прекрасное муниципально-частное партнерство, и по бюджету тоже. Дмитрий Иванович [Самойлов — мэр Перми], у вас виртуальный город, видимо. Вы им блестяще виртуально управляете, а жители вам мешают и вопросы задают, которые по улицам ходят, по тротуарам», — заявил депутат гордумы Александр Филиппов. Его коллега Владимир Молоковских добавил, что жители не понимают депутата, которому мэрия регулярно вешает лапшу на уши, а он ее не снимает.

Экс-начальник полиции Перми — депутат Павел Фадеев назвал очковтирательством доклад вице-мэра Перми Виктора Агеева, который рассказывал про инвестиции и муниципально-частное партнерство. По мнению Фадеева, ресурсоснабжающие компании не занимаются инвестициями, а вкладывают в свои сети деньги, которые получают у населения за счет повышения тарифов.

Глава Перми попытался оправдаться, заявив, что его заместитель докладывал про классическую модель муниципально-частного партнерства. При этом, по словам мэра, Агеев ничего не сказал про спонсорскую помощь городу и про соглашения с застройщиками, которые могли бы выступить положительным примером партнерства.

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