Депутаты гордумы уличили мэра Перми Дмитрия Самойлова в обмане, а доклад о достижениях в муниципально-частном партнерстве назвали очковтирательством. Об этом они заявили 17 декабря во время пленарного заседания городской думы.
«Виртуально у нас очень прекрасное муниципально-частное партнерство, и по бюджету тоже. Дмитрий Иванович [Самойлов — мэр Перми], у вас виртуальный город, видимо. Вы им блестяще виртуально управляете, а жители вам мешают и вопросы задают, которые по улицам ходят, по тротуарам», — заявил депутат гордумы Александр Филиппов. Его коллега Владимир Молоковских добавил, что жители не понимают депутата, которому мэрия регулярно вешает лапшу на уши, а он ее не снимает.
Экс-начальник полиции Перми — депутат Павел Фадеев назвал очковтирательством доклад вице-мэра Перми Виктора Агеева, который рассказывал про инвестиции и муниципально-частное партнерство. По мнению Фадеева, ресурсоснабжающие компании не занимаются инвестициями, а вкладывают в свои сети деньги, которые получают у населения за счет повышения тарифов.
Глава Перми попытался оправдаться, заявив, что его заместитель докладывал про классическую модель муниципально-частного партнерства. При этом, по словам мэра, Агеев ничего не сказал про спонсорскую помощь городу и про соглашения с застройщиками, которые могли бы выступить положительным примером партнерства.