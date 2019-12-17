Самый лучший отпуск — в декабре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020 году выгодней всего брать отпуск в июле и декабре и отказаться от отдыха в январе и мае. Об этом рассказал эксперт по семейным финансам Азат Халимов.

По словам Халимова, желение россиян продлить себе новогодние и майские каникулы понятно, однако именно в январе и мае стоит воздержаться от дополнительных дней отдыха, так как из-за большого количества выходных общая сумма зарплаты и отпускных выходит меньше, чем если бы работник получил полную зарплату, рассказал Халимов «АиФ». Он отметил, что в январе и мае всего 17 рабочих дней. Кроме того, гораздо меньше трудовых будней в феврале и ноябре — 19 и 20 рабочих дней соответственно.

«Планируйте отпуск на те месяцы, в которых нет официальных праздников: апрель, июль, август, сентябрь, октябрь и декабрь», — порекомендовал эксперт. Для отпуска, по его словам, будут наиболее благоприятными в материальном плане июль и декабрь, так как в них наибольшее количество рабочих дней, добавляет « Царьград ».

Ранее в роструде сообщили, что в следующем году россиян ждет восемь коротких рабочих недель, семь из которых придутся на первое полугодие, напоминает RT. Дополнительные выходные ожидают россиян на январские праздники, в День защитника Отечества, Международный женский день, на длинные майские праздники, а также в День России и День народного единства.