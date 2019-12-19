Путин заявил, что Кадыров сам ежедневно лезет под пули

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности и сам лезет под пули. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о справедливости присуждения главе Чечни звания Героя России.
«Рамзан Кадыров подвергается опасности в ежедневном режиме, лично принимает участие в боевых операциях и лезет под пули», — заявил президент. По словам Путина, он запретил Кадырову лично принимать участие в таких операциях. «Я указов о присуждении звания Героя России просто так не подписываю», — отметил глава государства.
Сегодня, 19 декабря, Путин проводит 15-ю большую пресс-конференцию, в которой участвуют порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени. Предполагается, что мероприятие будет длиться несколько часов.
Ранее режиссер Александр Сокуров во время заседания Совета по правам человека под председательством главы государства предложил переосмыслить статус звания Героя России, сообщала «Национальная служба новостей». Он заявил о несправедливости того, что погибшие солдаты Российской Армии, участвовавшие в чеченской войне, «носят то же звание, что и воевавшие за Чечню Кадыровы».