Пассажиров с двумя собаками не пускали на борт самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиров «Аэрофлота» не пускали на борт с двумя собаками, хотя изначально провоз животных в салоне лайнера был согласован с представителем компании. Работники на стойке администрации в аэропорту Шереметьево довели беременную женщину до истерики.

Семейная пара собиралась лететь в Коста-Рику, через США. Они захотели воспользоваться услугой Emotional Support Animal — это питомец, который помогает справиться со сложными эмоциональными состояниями во время полета. Перед поездкой пассажиры связались с американским представителем авиакомпании по вопросу перевозки двух собак весом 16 килограммов без переносок. «Американский представитель аэрофлота нам написал, что мы можем взять наших собак на борт без переносок», — пишет на своей странице в Facebook клиент авиакомпании.

Хозяин утверждает, что у собак есть справки, выданные российскими психиатрами. Чтобы перестраховаться, пара взяла с собой распечатку письма представителя «Аэрофлота». Но на стойке регистрации у пассажиров возникли трудности. Автор поста заявил, что сотрудники авиакомпании придумывали различные аргументы, почему они не могут пустить пассажиров с собаками на борт. Это сказалось на состоянии женщины, которая находится на восьмом месяце беременности. У нее началась истерика. За 20 минут до вылета семейную пару все же пустили на борт с собаками.

«URA.RU» направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота» для получения официального комментария по этому поводу.

В начале ноября в аэропорту Шереметьево сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать на борт самолета кота Виктора. В компании заявили, что животное должно перевозиться в переноске в багаже, так как его вес превышает 10 килограммов, пишет «Национальная служба новостей». После этого случая депутат Госдумы Алексей Корниенко направил главе Минтранса РФ Евгению Дитриху письмо с просьбой сделать правила перевозки животных в транспорте более гуманными, сообщает телеканал 360.

Пассажиров с собаками все-таки пустили на рейс за 20 минут до вылета

Фото: Sergey Tlv, Facebook