Из Сургута не смог вылететь самолет «Уральских авиалиний» из-за отказа двигателя

Борт «Уральских авиалиний» до сих пор находится в ремонте
Из Сургута не смог вылететь в Уфу самолет «Уральских авиалиний» с более чем 200 пассажирами на борту. Причина — отказ двигателя. Об этом «URA.RU» сообщил источник в городском аэропорту.
«Когда члены экипажа начали рулежку на взлет, то они заметили какие-то технические неполадки. Поэтому было принято решение об отмене вылета», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что «Боинг» был возвращен обратно на стоянку.
По словам источника «URA.RU», за пассажирами был прислан другой борт и они отправились в аэропорт назначения. Сломанный самолет до сих пор стоит в аэропорту Сургута, с ним работают ремонтные бригады. Дозвониться до пресс-службы «Уральских авиалиний» корреспонденту «URA.RU» на момент публикации не удалось.