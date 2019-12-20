19 декабря 2019
18 декабря 2019
17 декабря 2019

Из Сургута не смог вылететь самолет «Уральских авиалиний» из-за отказа двигателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Борт «Уральских авиалиний» до сих пор находится в ремонтеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Сургута не смог вылететь в Уфу самолет «Уральских авиалиний» с более чем 200 пассажирами на борту. Причина — отказ двигателя. Об этом «URA.RU» сообщил источник в городском аэропорту.

«Когда члены экипажа начали рулежку на взлет, то они заметили какие-то технические неполадки. Поэтому было принято решение об отмене вылета», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что «Боинг» был возвращен обратно на стоянку.

По словам источника «URA.RU», за пассажирами был прислан другой борт и они отправились в аэропорт назначения. Сломанный самолет до сих пор стоит в аэропорту Сургута, с ним работают ремонтные бригады. Дозвониться до пресс-службы «Уральских авиалиний» корреспонденту «URA.RU» на момент публикации не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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