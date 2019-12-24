Спецвыпуск «Новостей Югры» получит каждый третий житель ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Газета «Новости Югры» сделала спецвыпуск, посвященный итогам 2019 года, тиражом в 500 тысяч экземпляров. Об этом «URA.RU» сообщил генеральный директор издания Алексей Елизаров.

Медиаменеджер рассказал, что одна из главных задач спецвыпуска — проинформировать жителей о решениях российского президента Владимира Путина, федерального правительства и губернатора Югры Натальи Комаровой. «Тираж специального номера — 500 000 экземпляров, распространяется он бесплатно, по почтовым ящикам. До конца года будет доставлен во все муниципалитеты региона. В Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске распространение уже началось, доставка до отдаленных территорий займет чуть больше времени», — сообщил Елизаров. О стоимости печати и доставки такого тиража, которым займется «Почта России», гендиректор «Новостей Югры» умолчал.

Источник «URA.RU» в окружном правительстве сообщил, что спецвыпуск сделан по всем предвыборным технологиям. «Фактически, это старт избирательной кампании Комаровой. По нынешнему законодательству, главу ХМАО выбирает не население, а депутаты думы ХМАО. Но, тем не менее, уровень доверия жителей измеряется различными рейтингами, что является одним из ключевых KPI для губернатора», — прокомментировал инсайдер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Комарова во время итоговой пресс-конференции заявила о готовности остаться на третий срок в качестве губернатора Югры.