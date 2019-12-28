Пенсионерка никогда в жизни не писала писем Деду Морозу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице Урале провели «Елку желаний», но не для детей, а для бабушек и дедушек. Одно из писем Деду Морозу было от 79-летней женщины — она попросила к Рождеству аленький цветочек.

«На нашей „Елке желаний“ собралось 30 писем, в основном от людей, родившихся в военные или послевоенные годы, — рассказала „URA.RU“ сестра милосердия Светлана Кислова, помощница настоятеля Храма Пресвятой Богородицы, в котором устроили необычную акцию. — Дети всегда получают в Новый год много подарков, а вот пожилые люди часто обделены вниманием».

Письма на елке висели недолго: их все до единого разобрали прихожане, чтобы исполнять желания бабушек и дедушек. «Кто-то попросил календарь, кто-то — книжку, кто-то чайную пару, — рассказала Кислова. — Одна бабушка — скандинавские палки для ходьбы. Все просьбы очень скромные: это поколение не привыкло просить для себя. Многие из них писали Деду Морозу первый раз в жизни».

Второй этап акции пройдет уже после Нового года — в канун Рождества: прихожане храма наденут костюмы Деда Морозы и Снегурочки и отправятся к авторам писем в гости, чтобы навестить их и вручить подарки. Среди них будет и настоящий аленький цветочек в горшочке. А из писем с воспоминаниями, которые написали Деду Морозу бабушки, сделают видеофильм.

Так выглядела «Елка желаний» для пожилых людей Фото: Собор Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге

Бабушки и дедушки писали письма Деду Морозу… Фото: Собор Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге

… вкладывали их в новогодние открытки и вешали на елку Фото: Собор Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге

Письма оказались очень неожиданными. На фото — Татьяна Печинина, организатор акции Фото: Собор Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге