Власти ХМАО прокомментировали утечку персональных данных югорчан

В IT-департаменте ХМАО заявили, что утечке подверглись лишь технические данные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО отрицают, что персональные данные югорских пользователей сервиса Госуслуги оказались у третьих лиц. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

«Все учетные данные жителей региона находятся в безопасности. Данные, в том числе логины и пароли, платежные и другие идентификационные данные не были подвержены утечке, рисков для граждан в связи с инцидентом нет», — добавили в IT-департаменте.

При этом окружные власти признали, что утечка данных действительно зафиксирована 28 декабря, но предварительное расследование, проведенное Югорским НИИ информационных технологий, показало, что это была утечка технической информации, которая никак не повлияла на оказание государственных услуг. В правительстве ХМАО добавили, что инцидент произошел по вине субподрядчика ПАО «Ростелеком», в отношении которого применят санкции.

Ранее «URA.RU» писало, что Минкомсвязи начало проверку в связи с сообщением о том, что данные 30 тысяч пользователей портала Госуслуг оказались в публичном доступе.