Журналистка, побывавшая в иранской тюрьме, сделала прогноз о будущем отношений Москвы и Тегерана

Отношения между Ираном и Россией будут «охлаждаться» из-за смерти российского союзника на Ближнем Востоке генерала Касема Сулеймани. Таким мнением с «URA.RU» поделилась российская журналистка Юлия Юзик, которая ранее находилась под арестом в Тегеране.
Генерал Касем Сулеймани погиб в ходе авиаудара по багдадскому аэропорту вечером 2 января. Представители Пентагона официально подтвердили, что Сулеймани был уничтожен по приказу президента США Дональда Трампа. За гибель Сулеймани пообещал отомстить верховный лидер Ирана Али Хаменеи, уточняет RT.
«Россия временный тактический союзник Ирана, и я предсказываю скорое охлаждение этих отношений, в том числе, в военной сфере», — заявила Юзик. Как считает журналистка, у Сулеймани были все рычаги давления на политиков, военных и повстанцев. «К тому же, именно он начал войну против ИГИЛ (запрещена на территории России — прим. ред.), которое терроризировало регион, подключив к этому позже Россию и страны коалиции, он спас Башара Асада, не дав стереть Сирию с лица земли», — пояснила она.
Также журналистка осудила действия американских военных, которые ликвидировали Сулеймани. «Убить такого человека — нерационально, с ним нужно было договариваться. Есть такие люди — несмотря на то, что идеологически они находятся по ту сторону от тебя, ты не можешь не восхищаться их умом, смелостью, стратегическим видением и любовью к своей стране. Сулеймани был именно из таких людей», — заключила эксперт.
Юзик задержали в начале октября в аэропорту Тегерана, пишет сайт VSE42.Ru. Журналистку заподозрили в работе на спецслужбы Израиля из-за штампов в паспорте, передает