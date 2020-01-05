04 января 2020

Армия США изучает «российскую тактику» на случай войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт pickupimage. miliman, военные, военный вертолет, армия сша
Армия Украины делится с американцами военными секретами РФФото: miliman/pickupimage.com

Американская армия учится у Вооруженных сил Украины «российской тактике». Этот опыт пригодится Вашингтону в случае военного конфликта с РФ. Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику. Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам», — сказал Тейлор в интервью ТСН.

По его словам, понимание, как воюют россияне «очень важно» для американской стороны. В качестве примера политик привел изучение борьбы против дронов, артиллерии и противодействие информационной войны. Ей РФ начала якобы задолго до того, как это поняли в Штатах, поэтому узнать, как «российская дезинформация» влияет на военных, гражданских и медиа, важно для Вашингтона. При этом Уильям Тейлор выразил надежду, что США никогда не придется воевать против России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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