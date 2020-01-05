Армия США изучает «российскую тактику» на случай войны

Американская армия учится у Вооруженных сил Украины «российской тактике». Этот опыт пригодится Вашингтону в случае военного конфликта с РФ. Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
«Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику. Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам», — сказал Тейлор в интервью ТСН.
По его словам, понимание, как воюют россияне «очень важно» для американской стороны. В качестве примера политик привел изучение борьбы против дронов, артиллерии и противодействие информационной войны. Ей РФ начала якобы задолго до того, как это поняли в Штатах, поэтому узнать, как «российская дезинформация» влияет на военных, гражданских и медиа, важно для Вашингтона. При этом Уильям Тейлор выразил надежду, что США никогда не придется воевать против России.