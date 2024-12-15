Захарова пригрозила наказанием виновным в гибели журналистов РФ

Лица, ответственные за смерть российских журналистов, несомненно, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в контексте Дня памяти журналистов, погибших на выполнении своих профессиональных обязанностей.
«Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы на сайте МИД РФ. Она также обвинила Запад и подконтрольные ему многосторонние структуры в попустительстве и поощрении террора против российских журналистов. Она указала на двуличный подход международных организаций, таких как ЮНЕСКО, в защите прав журналистов. Москва, по словам Захаровой, продолжит добиваться от международных структур беспристрастного выполнения их обязанностей.
Ранее в МИД РФ заявили, что ЮНЕСКО намеренно игнорирует данные о преступлениях Киева против журналистов. Постпред в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что от рук киевского режима погибли десятки российских журналистов.
В ООН отметили, что отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов, за которые якобы ответственен Киев, связано с отсутствием доступа к местам происшествий. Россия якобы не предоставляет доступ в эти регионы, отметили в организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.