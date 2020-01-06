05 января 2020

Лобода спела на немецком для солиста Rammstein. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, лобода
Светлана Лобода спела «Маленькой елочке холодно зимой» на немецкомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Светлана Лобода исполнила песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке. На такой эксперимент она решилась в эфире «Вечернего Урганта».

Позднее артистка опубликовала видео на своей странице в Instagram и посвятила песню солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. «С днем рождения, мой Тилль Линдеманн», — подписала запись певица.

Осенью 2019 года Лобода снялась в новом клипе группы Lindemann, основанной Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, на песню Frau & Mann. Также певица появилась и на постере группы. Ранее СМИ сообщали о романе солиста Rammstein и Лободы, напоминает агентство Nation News.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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