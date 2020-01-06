Светлана Лобода спела «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком
Певица Светлана Лобода исполнила песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке. На такой эксперимент она решилась в эфире «Вечернего Урганта».
Позднее артистка опубликовала видео на своей странице в Instagram и посвятила песню солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. «С днем рождения, мой Тилль Линдеманн», — подписала запись певица.
Осенью 2019 года Лобода снялась в новом клипе группы Lindemann, основанной Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, на песню Frau & Mann. Также певица появилась и на постере группы. Ранее СМИ сообщали о романе солиста Rammstein и Лободы, напоминает агентство Nation News.