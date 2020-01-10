Лидер фракции «Справедливая Россия» в свердловском Заксобрании сдаст мандат

Андрей Жуковский уже больше года живет в Омске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весной 2020 года руководящие органы свердловского регионального отделения «Справедливой России» рассмотрят вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера партийной фракции в Заксобрании Андрея Жуковского.

Как сообщил «URA.RU» информированный источник, такое решение будет принято после поступления соответствующего заявления Андрея Жуковского по двум причинам. Во-первых, Жуковский еще в июле 2018 года переехал из Екатеринбурга в Омск, где занял пост директора АО «Омскэлектро». Во-вторых, в декабре 2019 года Жуковский возглавил отделение «Справедливой России» в Омской области. Он будет курировать подготовку местных справедливороссов к очередному избирательному циклу.

«У Андрея Жуковского уже сегодня нет физической возможности полноценно работать в Заксобрании Свердловской области. Дальше ему будет делать это еще сложнее», — поясняет представитель партии.

По одной из версий, мандат Жуковского будет передан лидеру свердловского отделения «СР» Андрею Кузнецову. Однако занять освобождающееся место может и другой представитель партотделения.

«Никаких глобальных изменений качественного состава фракции „Справедливая Россия“ в Законодательном собрании Свердловской области не планируется», — заявил «URA.RU» Андрей Жуковский. Дозвониться до Андрея Кузнецова не удалось.