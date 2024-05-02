02 мая 2024

Суд снизил срок свердловскому педофилу, который довел девочку до суицида

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Сердюков находится в колонии и пытается выйти на свободу Фото:

Свердловский областной суд в Екатеринбурге изменил приговор жителю Камышлова Роману Сердюкову, который получил 17 лет за изнасилование и доведение до суицида 13-летней девочки. Теперь ему назначено десять лет колонии строгого режима, сообщили URA.RU в инстанции.

«Действия Сердюкова по некоторым статьям были переквалифицированы. Путем частичного сложения наказания ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в облсуде. Кроме того, был снижен размер компенсации морального вреда потерпевшей. Теперь он должен выплатить ей 450 тысяч рублей.

Сердюкову — 28 лет, он родился в Камышлове. В 2019 году окончил Камышловский техникум промышленности и транспорта, стал наладчиком компьютерных сетей. По данным URA.RU, его жертвой стала сводная сестра, которой на тот момент было 13 лет. Он контролировал ее, избивал и не давал выходить из дома. Девочка якобы рассказывала обо всем родителям, но те не верили ей. Затем она совершила попытку суицида, врачи смогли спасти ее.

В 2022 году в своих соцсетях Сердюков рассуждал о знакомой, которую называет «малой». Он утверждал, что она занимается сексом с 13 лет. В этом мужчина винил ее маму и друзей девочки. Заявление на мужчину написала именно мать ребенка.

В сентябре прошлого Сердюков был осужден на 18 лет по семи тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, понуждении ребенка к действиям сексуального характера, половом сношении, развратных действиях, доведении до суицида, в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании девочки, не достигшей 14 лет.

Однако приговор он обжаловал. Уже через два месяца, 24 ноября 2023-го, Камышловский райсуд отменил наказание и вернул материалы в прокуратуру. 30 января текущего года дело было вновь рассмотрено — Сердюкова снова признали виновным. В этот раз он получил срок поменьше — 17 лет строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

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Свердловский областной суд в Екатеринбурге изменил приговор жителю Камышлова Роману Сердюкову, который получил 17 лет за изнасилование и доведение до суицида 13-летней девочки. Теперь ему назначено десять лет колонии строгого режима, сообщили URA.RU в инстанции. «Действия Сердюкова по некоторым статьям были переквалифицированы. Путем частичного сложения наказания ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в облсуде. Кроме того, был снижен размер компенсации морального вреда потерпевшей. Теперь он должен выплатить ей 450 тысяч рублей. Сердюкову — 28 лет, он родился в Камышлове. В 2019 году окончил Камышловский техникум промышленности и транспорта, стал наладчиком компьютерных сетей. По данным URA.RU, его жертвой стала сводная сестра, которой на тот момент было 13 лет. Он контролировал ее, избивал и не давал выходить из дома. Девочка якобы рассказывала обо всем родителям, но те не верили ей. Затем она совершила попытку суицида, врачи смогли спасти ее. В 2022 году в своих соцсетях Сердюков рассуждал о знакомой, которую называет «малой». Он утверждал, что она занимается сексом с 13 лет. В этом мужчина винил ее маму и друзей девочки. Заявление на мужчину написала именно мать ребенка. В сентябре прошлого Сердюков был осужден на 18 лет по семи тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, понуждении ребенка к действиям сексуального характера, половом сношении, развратных действиях, доведении до суицида, в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании девочки, не достигшей 14 лет. Однако приговор он обжаловал. Уже через два месяца, 24 ноября 2023-го, Камышловский райсуд отменил наказание и вернул материалы в прокуратуру. 30 января текущего года дело было вновь рассмотрено — Сердюкова снова признали виновным. В этот раз он получил срок поменьше — 17 лет строгого режима с последующим ограничением свободы на год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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