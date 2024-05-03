Работу метро в Екатеринбурге отказались продлевать 9 мая

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , метро, поезд, подвижной состав, пассажиры в метро
Предполагалось, что метрополитен будет работать до 01:00 Фото:

Власти Екатеринбурга не будут продлевать режим работы метро 9 мая из-за изменения распоряжения о перекрытии улиц. Об этом рассказал глава подземки Андрей Панаиотиди.

«Первоначальный вариант был — продлить работу метро до 01:00. Вышло изменение к распоряжению о перекрытии улиц, и 9 мая метро будет работать как в обычный рабочий день — до 00:00», — сказал Панаиотиди в эфире радио «Комсомольская правда».

Также в этом году власти перенесли праздничные гуляния в День Победы из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, отменив праздничный фейерверк. Мэр Алексей Орлов объяснил это тем, что в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность. Еще с 7 по 9 мая в городе будет действовать запрет на продажу алкоголя. А «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, но без шествий.

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Власти Екатеринбурга не будут продлевать режим работы метро 9 мая из-за изменения распоряжения о перекрытии улиц. Об этом рассказал глава подземки Андрей Панаиотиди. «Первоначальный вариант был — продлить работу метро до 01:00. Вышло изменение к распоряжению о перекрытии улиц, и 9 мая метро будет работать как в обычный рабочий день — до 00:00», — сказал Панаиотиди в эфире радио «Комсомольская правда». Также в этом году власти перенесли праздничные гуляния в День Победы из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, отменив праздничный фейерверк. Мэр Алексей Орлов объяснил это тем, что в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность. Еще с 7 по 9 мая в городе будет действовать запрет на продажу алкоголя. А «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, но без шествий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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