Работу метро в Екатеринбурге отказались продлевать 9 мая

03 мая 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Предполагалось, что метрополитен будет работать до 01:00 Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга не будут продлевать режим работы метро 9 мая из-за изменения распоряжения о перекрытии улиц. Об этом рассказал глава подземки Андрей Панаиотиди. «Первоначальный вариант был — продлить работу метро до 01:00. Вышло изменение к распоряжению о перекрытии улиц, и 9 мая метро будет работать как в обычный рабочий день — до 00:00», — сказал Панаиотиди в эфире радио «Комсомольская правда». Также в этом году власти перенесли праздничные гуляния в День Победы из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, отменив праздничный фейерверк. Мэр Алексей Орлов объяснил это тем, что в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность. Еще с 7 по 9 мая в городе будет действовать запрет на продажу алкоголя. А «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, но без шествий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга не будут продлевать режим работы метро 9 мая из-за изменения распоряжения о перекрытии улиц. Об этом рассказал глава подземки Андрей Панаиотиди. «Первоначальный вариант был — продлить работу метро до 01:00. Вышло изменение к распоряжению о перекрытии улиц, и 9 мая метро будет работать как в обычный рабочий день — до 00:00», — сказал Панаиотиди в эфире радио «Комсомольская правда». Также в этом году власти перенесли праздничные гуляния в День Победы из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, отменив праздничный фейерверк. Мэр Алексей Орлов объяснил это тем, что в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность. Еще с 7 по 9 мая в городе будет действовать запрет на продажу алкоголя. А «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, но без шествий.